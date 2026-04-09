Посольство РФ отвергло утверждения Британии об угрозе российских подводных лодок

Российская сторона отвергает утверждения главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о том, что подводные лодки РФ якобы угрожают кабелям в Атлантическом океане. Об этом в четверг, 9 апреля, заявили в посольстве России в стране.

— Россия не угрожает подводной инфраструктуре, действительно имеющей критически важное значение для Великобритании. Мы не используем в этом вопросе агрессивную риторику, — передает сообщение ТАСС.

9 апреля Джон Хили заявил, что Великобритания более месяца следила за тремя российскими подводными лодками у своих берегов. По его словам, судна якобы представляли угрозу для местной инфраструктуры.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет меры для защиты своих интересов, если отечественные танкеры подвергнутся захвату.

В начале марта глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил о перехвате танкера, который якобы принадлежал к российскому теневому флоту. Он уточнил, что операция по задержанию судна получила название «Синий нарушитель».

Узнать больше по теме
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше