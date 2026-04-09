Белый дом назвал Клуни военным преступником

Ранее Клуни выразил мнение, что угроза Трампа уничтожить иранскую цивилизацию является намерением совершить военное преступление.
«Единственный человек, совершающий “военные преступления”, — это Джордж Клуни — своими ужасными фильмами и отвратительной актерской игрой», — написал Чунг в X.
Во вторник Трамп на фоне приближавшегося истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование.
В ночь на 8 апреля, Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.