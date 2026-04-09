Белый дом назвал Клуни военным преступником

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг назвал американского актера Джорджа Клуни «военным преступником» и упрекнул в «отвратительной» игре после того, как последний раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

Ранее Клуни выразил мнение, что угроза Трампа уничтожить иранскую цивилизацию является намерением совершить военное преступление.

«Единственный человек, совершающий “военные преступления”, — это Джордж Клуни — своими ужасными фильмами и отвратительной актерской игрой», — написал Чунг в X.

Во вторник Трамп на фоне приближавшегося истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование.

В ночь на 8 апреля, Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше