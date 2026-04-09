Кувейт оставил свое воздушное пространство закрытым

Кувейт продлил запрет полетов, действующий с 28 февраля. Он будет действовать еще 12 часов, после чего будет решаться вопрос о следующем продлении.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Предложенный Ираном план из 10 пунктов, по словам Трампа, стал «рабочей основой» для дальнейших переговоров.
Делегации двух стран, как планируется, встретятся в Пакистане.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.