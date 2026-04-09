Медведев заявил о необходимости мониторинга биологических угроз

России необходимо принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«В России создана, в целом, надежная система реагирования на угрозы, связанные с совершением актов биотерроризма», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.
Он также напомнил, что страны Запада более 30 лет ведут активную биологическую деятельность во всем мире.
