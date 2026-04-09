Конец крипто-анархии: за серую крипту — уголовка

В России может быть введена уголовная ответственность за организацию работы криптообменников и криптобирж без соответствующей лицензии. О готовящемся ужесточении законодательства в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК рассказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, отметив, что эта мера является ключевой в новом законопроекте «О цифровой валюте и цифровых правах».
«Если какое-то лицо будет предлагать профессиональную деятельность по обслуживанию своей клиентуры, связанную с валютами, и у него не будет никакой лицензии — ни криптобиржи, ни криптоброкера, ни криптообменника, — то возможно установление уголовной ответственности», — заявил Чистюхин.
По словам зампреда ЦБ, основная цель регулятора — вывести из «серой зоны» значительный объем операций, который уже проводят российские граждане и компании. Он подчеркнул, что сегодня криптовалюты активно используются как для инвестиций, так и для проведения международных платежей.
При этом Чистюхин пояснил, что Банк России не намерен монополизировать рынок. Новое законодательство не будет ограничивать количество лицензированных участников.
Представитель Центробанка также коснулся интереса со стороны иностранных игроков. По его словам, крупные международные биржи проявляют заинтересованность в российском рынке, однако их приход сдерживается текущим санкционным давлением.
