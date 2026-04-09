Конец крипто-анархии: за серую крипту — уголовка

В России может быть введена уголовная ответственность за организацию работы криптообменников и криптобирж без соответствующей лицензии. О готовящемся ужесточении законодательства в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК рассказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, отметив, что эта мера является ключевой в новом законопроекте «О цифровой валюте и цифровых правах».