Переговорная неопределенность

Намеки на диалог Ирана и США управляют мировой конъюнктурой. После сообщения о возможном перемирии нефтяные цены пошли вниз, как и акции нефтяных компаний, а вот биржевые индексы — стрелой вверх.

И пока это единственный позитивный итог перспективы паузы в войне. Хотя на примере «персидского» конфликта уже видели, насколько такие реакции подвижны. Но цепь взаимоисключающих событий вокруг возможных переговоров погружает мировую экономику в пучины неопределенности.

Не успел президент США Дональд Трамп заявить, что иранские предложения могут стать основой для обсуждения, как его пресс-секретарь Кэролайн Левитт опровергла шефа, сообщив, что вопрос о полном отказе Ирана от работ по атомной программе, включая процесс обогащения урана, не может быть предметом обсуждения. Тут же вице-президент Вэнс сослался на недопонимание, поскольку-де не может обсуждаться и проблема агрессии Израиля против Южного Ливана.

А ведь Тегеран, стремящийся быть гарантом стабильности в этом регионе, рассматривал сдерживание Израиля в качестве «входного билета» на встречу. Однако Израиль, с которым не согласовали перспективу перемирия, лишний раз ударами по жилым кварталам Бейрута продемонстрировал, что США имеют на него ограниченное влияние. Так что на столе переговоров опять 15 пунктов ультиматума США, с чего все и началось.

В ответ Иран опять закрывает проход в Ормузском проливе, повышая собственные переговорные ставки. Ситуация из серии «кто сморгнет первым».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
