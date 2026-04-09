Вот это поворот: в Иране ждут скорый арест Нетаньяху

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что достигнутое на Ближнем Востоке перемирие может иметь фатальные последствия для политической карьеры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По мнению иранского дипломата, прекращение боевых действий неминуемо приведет к активизации судебного процесса против израильского лидера.
«Судебный процесс над Нетаньяху возобновится в воскресенье. Прекращение огня в регионе, включая Ливан, ускорит его заключение под стражу», — написал министр на своей странице в соцсети X.
Аракчи также предостерег Соединенные Штаты от попыток саботировать дипломатический процесс в угоду интересам израильского премьера.
«Если США хотят обрушить свою экономику, позволив Нетаньяху убить дипломатию, это будет их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо, но готовы к этому», — добавил глава иранского внешнеполитического ведомства.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что судебные заседания по делам о коррупции, в которых обвиняется Биньямин Нетаньяху, возобновятся после паузы, вызванной началом конфликта с Ираном. Слушания по так называемому «делу 4000», связанному с лоббированием интересов телекоммуникационной группы «Безек», начались еще в декабре 2024 года, однако график заседаний неоднократно срывался. Прекращение активных боевых действий лишает премьер-министра Израиля возможности апеллировать к соображениям национальной безопасности для затягивания судебного разбирательства.
Читайте материал: «“Не позволю”: Мерц сделал жесткое заявление о США».
