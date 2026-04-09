Вот это поворот: в Иране ждут скорый арест Нетаньяху

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что судебные заседания по делам о коррупции, в которых обвиняется Биньямин Нетаньяху, возобновятся после паузы, вызванной началом конфликта с Ираном. Слушания по так называемому «делу 4000», связанному с лоббированием интересов телекоммуникационной группы «Безек», начались еще в декабре 2024 года, однако график заседаний неоднократно срывался. Прекращение активных боевых действий лишает премьер-министра Израиля возможности апеллировать к соображениям национальной безопасности для затягивания судебного разбирательства.