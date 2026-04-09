Буданов выступил в защиту Украинской православной церкви

Весной 2022 года Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата. УПЦ — самоуправляемая церковь, находившаяся в составе Московского патриархата, ее предстоятель — митрополит Онуфрий (в миру Орест Березовский). Летом прошлого года Украина лишила гражданства Онуфрия, поскольку, как заявила Служба безопасности Украины (СБУ), Онуфрий «добровольно получил гражданство России в 2002 году», о чем не уведомил украинские власти. СБУ обвинила митрополита в том, что он «поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от Московской патриархии», а также «фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла».