Буданов выступил в защиту Украинской православной церкви

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов счел причисление Украинской православной церкви (УПЦ) к Московскому патриархату манипуляцией, его слова приводит «Страна.ua».
«Когда вы говорите МП — это немного манипуляция. Это УПЦ. Приставку “МП” они убрали. Это факт», — сказал он.
Он также выступил против насильственного перевода приходов из УПЦ в Православную церковь Украины (ПЦУ).
«Насильно что-то делать в духовной сфере никогда не приносило результатов», — отметил Буданов.
Весной 2022 года Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата. УПЦ — самоуправляемая церковь, находившаяся в составе Московского патриархата, ее предстоятель — митрополит Онуфрий (в миру Орест Березовский). Летом прошлого года Украина лишила гражданства Онуфрия, поскольку, как заявила Служба безопасности Украины (СБУ), Онуфрий «добровольно получил гражданство России в 2002 году», о чем не уведомил украинские власти. СБУ обвинила митрополита в том, что он «поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от Московской патриархии», а также «фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла».
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение Киева «жестким политическим актом с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству украинской церкви».
С 2018 года на территории Украины действует автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ). Эта поместная церковь образовалась в результате слияния двух неканонических церковных структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Русская православная церковь (РПЦ) называла это объединение «канонически ничтожным».
Тем же летом Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести обязала УПЦ представить решения «самых высоких органов церковной власти и управления» о разрыве связей с Русской православной церковью, об отказе от устава Московского патриархата и отзыве своих представителей из всех органов управления РПЦ.
Годом ранее Верховная рада приняла закон о запрете в стране религиозных организаций, связанных с Россией, но общинам УПЦ должны были отвести девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ». Легойда, комментируя это решение, заявлял, что «над Украинской православной церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов».