Валентина Матвиенко проверила транспортные объекты в Калининграде

Россия не позволит странам НАТО посягать на безопасность Калининградской области, заявила Валентина Матвиенко. В четверг, 9 апреля, во время рабочей поездки в регион председатель Совета Федерации проверила, как идет строительство двухуровневой переправы через Преголю, и открыла пешеходный мост к острову Канта.
Сразу после прилета в аэропорт Храброво глава верхней палаты парламента отправилась к памятнику 1200 гвардейцам — воинам 11-й Гвардейской армии, павшим при взятии города в апреле 1945 года. Здесь прошла церемония, посвященная 81-й годовщине героического штурма и взятия Кенигсберга. Памятную дату в прошлом году своим указом утвердил президент.
«В этот день мы будем помнить тех, кто отдал свои жизни, освобождая Кенигсберг. И мы всегда будем вспоминать тех, кто приехал в Калининград после окончания Великой Отечественной войны восстанавливать город. Я очень рада быть в этот день в Калининграде вместе с калининградцами», — сказала Матвиенко после возложения цветов и венков вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных.
Она обратила внимание на то, что Калининград — это форпост России на западе, который играет очень важную роль в обеспечении безопасности страны. «Риторика, что Балтийское море уже чуть ли не внутреннее море НАТО, не должна волновать калининградцев. Ничего такого не произойдет», — заверила политик. По ее словам, Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море: «Такого не будет никогда. Если кто-то посмеет, подумает пойти на Россию, ответ будет сокрушительный, адекватный».
Что касается Калининградской области как эксклава, который не граничит ни с каким другим регионом России, то президент, правительство и Федеральное Собрание держат связанные с этим проблемы на особом счету. «Это ни в коей мере не будет влиять на то, чтобы была логистика, льготные билеты, транспортное сообщение, доставка грузов. Ничего в этой части не изменится», — пояснила спикер Совфеда. Она пообещала, что все будет сделано для того, чтобы калининградцы не почувствовали какие-то ограничения или ухудшение условий жизни.
Открылся новый пешеходный маршрут в историческом центре Калининграда.
После церемонии Валентина Матвиенко осмотрела стройку сдвоенного автомобильного и железнодорожного моста через реку Преголю и пообщалась с рабочими. «Спасибо вам за работу. Потом будете привозить в Калининград детей, внуков и показывать: вот это я строил. Это гордость!» — обратилась она к строителям.
Открытие нового моста длиной почти 390 метров позволит переключить автомобильное движение со старого двухъярусного моста, который существует со времен Восточной Пруссии. Особенности конструкции в том, что подъемные механизмы находятся внутри железобетонных башен. Строительство железнодорожной части комплекса уже полностью закончили, а работы на соседней автодорожной пока дошли до половины. Ввести мост в строй планируется через два года.
Затем Матвиенко разрезала ленточку перед 50-метровым Философским мостом. Переправа с острова Канта к улице Виктора Гюго — тоже разводная, но исключительно пешеходная. Пролет поднимается в сторону острова, а противовесом ему служит 20-метровый пилон. Такую конструкцию называют «рогаткой». Теперь калининградцам и туристам будет удобнее выстраивать маршруты прогулок между Музейным кварталом и кафедральным собором Кенигсберга.