Попытка ударить Пашиняна закончилась сотрясением для школьника

Инцидент произошел 29 марта в ереванской церкви Святой Анны, когда один из прихожан попытался ударить премьер-министра Никола Пашиняна. В ответ один из телохранителей главы правительства нанес молодому человеку удар по лицу. В тот же день Давид Минасян был задержан, а суд арестовал его на два месяца по обвинению в хулиганстве и вмешательстве в деятельность должностного лица. После задержания он потерял сознание и был госпитализирован. Защита намерена обжаловать решение об аресте.