Попытка ударить Пашиняна закончилась сотрясением для школьника

У 18-летнего Давида Минасяна, арестованного после инцидента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Об этом сообщила его адвокат Лусине Мартиросян, ссылаясь на результаты медицинского обследования.

«В результате медицинских обследований у 18-летнего Давида Минасяна были подтверждены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», — написала адвокат в социальных сетях.

При этом защитник настаивает, что ее подзащитный не совершал противоправных действий. «В тот день в церкви Давид всего лишь участвовал в литургии», — подчеркнула Мартиросян.

Инцидент произошел 29 марта в ереванской церкви Святой Анны, когда один из прихожан попытался ударить премьер-министра Никола Пашиняна. В ответ один из телохранителей главы правительства нанес молодому человеку удар по лицу. В тот же день Давид Минасян был задержан, а суд арестовал его на два месяца по обвинению в хулиганстве и вмешательстве в деятельность должностного лица. После задержания он потерял сознание и был госпитализирован. Защита намерена обжаловать решение об аресте.

Ранее в СК Армении сообщили, что 18-летний Давид Минасян обучается в 12-м классе старшей школы.

