Рютте признал отступление Украины на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 апреля выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, заявив, что линия боевого соприкосновения (ЛБС) движется в «неправильном направлении», а российские войска продолжают уверенное продвижение.

Источник: Reuters

В своем выступлении в Институте президентского фонда Рональда Рейгана он отметил, что, несмотря на медленные изменения, общее направление фронта всё еще остается неблагоприятным для Украины.

«В более общем плане вы всё еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — признал Рютте.

Он подчеркнул необходимость усиления поддержки Украины, чтобы изменить ход конфликта и помочь стране выйти из сложного положения на фронте. Рютте также отметил, что Украина не может вести переговоры с Россией с позиции силы из-за текущих трудностей, с которыми сталкиваются ее войска.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 марта заявил о поступательном движении СВО к победе. Он заявил, что российские военные работают планомерно и успех РФ на фронте должен исключить опасность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), подобных атаке на Брянск.

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шведа 8 апреля рассказал, что его командир-националист сдался первым российским военнослужащим, несмотря на распоряжение о недопущении потери личного состава. По словам боевика, он был распределен в Сумскую область.

