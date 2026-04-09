ГТК: порядка 1,3 тысяч литовских фур покинули Беларусь

Глава ГТК обратил внимание на то, что Литва не стала активнее пропускать через границу транспорт своих перевозчиков.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Около 1,3 тысяч литовских фур покинули Беларусь, на спецплощадках республики осталось около 500 транспортных средств, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в эфире «Первого информационного».

Он отметил, что с 23 марта, когда начали выпускать литовские фуры со спецплощадок, уже оплачено хранение порядка 1,4 тысячи транспортных средств.

«Из этих фур — порядка 1,3 тысяч уже ушло из Беларуси через литовский или польский участок границы. Порядка 100 фур, готовых к выезду, находятся в очереди на выезд на литовской стороне. Осталось на спецплощадках немногим более 500 транспортных средств», — сказал Орловский.

По его словам, динамика свидетельствует о том, что фуры вскоре уйдут со вскоре со спецплощадок.

Председатель подчеркнул, что Литва не стала активнее пропускать фуры своих перевозчиков.

«Как работали вполсилы, треть от пропускной способности, так и работали. В отдельные дни немного больше принимали грузовиков, но в целом тенденция — они стали просто в очередь для выезда в Литву», — добавил Орловский.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее принял решение предоставить возможность выехать транспортным средствам литовских и польских перевозчиков, которые находились в стране с ноября 2025 года из-за недружественных действий литовской стороны.

В ГТК сообщали, что всего на специально оборудованных площадках находилось более 1,9 тысячи транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов. Транспорт можно забирать после поступления от перевозчиков оплаты за хранение.

