Сийярто раскритиковал встречу Зеленского с закарпатскими венграми

Ранее Зеленский сообщил, что провёл встречу с венгерским меньшинством в Закарпатье.
«Зеленскому не следует устраивать политический театр в Закарпатье за несколько дней до парламентских выборов в Венгрии», — написал Сийярто в соцсети Х.
По его словам, вместо этого Зеленский «должен немедленно положить конец принудительной мобилизации и открытой охоте на людей на улицах, а также восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье, которые были ограничены с 2015 года».
Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.