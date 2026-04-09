Сийярто раскритиковал встречу Зеленского с закарпатскими венграми

БУДАПЕШТ, 9 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал встречу Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье и назвал её политическим театром.

Источник: AP 2024

Ранее Зеленский сообщил, что провёл встречу с венгерским меньшинством в Закарпатье.

«Зеленскому не следует устраивать политический театр в Закарпатье за ​​несколько дней до парламентских выборов в Венгрии», — написал Сийярто в соцсети Х.

По его словам, вместо этого Зеленский «должен немедленно положить конец принудительной мобилизации и открытой охоте на людей на улицах, а также восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье, которые были ограничены с 2015 года».

Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.

