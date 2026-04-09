В Литве начали расследование из-за публикаций о принадлежности Клайпеды РФ

В TikTok появились публикации о «Клайпедской народной республике».

Прокуратура Литвы начала досудебное расследование после того, как в TikTok появились публикации о «Клайпедской народной республике» и принадлежности Клайпеды и Клайпедского порта России. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Пока у нас нет достоверной информации о том, могут ли эти публикации о Клайпедском регионе быть связаны с подобными дезинформационными кампаниями в Эстонии или Латвии, однако ведомства реагируют и обращаются к платформам с требованием удалить контент, ставящий под сомнение территориальную целостность Литвы», — заявили в Национальном центре управления кризисами.

Литовские правоохранители допускают, что публикации могут быть «направлены на оказание помощи другому государству или его организации в действиях против Литвы — ее конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, оборонной или экономической мощи».