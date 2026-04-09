Военная кампания США против Ирана обернулась для Пентагона колоссальными финансовыми потерями, исчисляемыми сотнями миллионов долларов. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американских властных структурах, с момента начала конфликта вооруженные силы США лишились 24 беспилотников MQ-9 Reaper.
«Потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов. В зависимости от модификации один беспилотник Reaper может стоить около 30 миллионов долларов и более», — отмечает СМИ.
Согласно данным телеканала, только с 1 апреля текущего года американская сторона потеряла восемь таких аппаратов. Столь высокая интенсивность потерь свидетельствует о неспособности Вашингтона защитить свой дорогостоящий разведывательно-ударный флот в условиях активного противодействия со стороны Ирана.
Эти материальные издержки дополняют масштабный репутационный ущерб, который понесли Соединенные Штаты за время ближневосточного конфликта. Ранее эксперты отмечали, что после серии атак на Иран США столкнулись с фактическим крахом своей роли как гаранта глобальной стабильности. Эпоха американского доминирования, опиравшаяся на безоговорочное военное преимущество, стремительно уходит в прошлое, оставляя Вашингтон перед фактом потери как дорогостоящей техники, так и остатков былого влияния на международной арене.