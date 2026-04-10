Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чехии сравнили ущерб для НАТО от Путина и Трампа

Поведение президента США Дональда Трампа и его нападки на союзников по НАТО неуместны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Seznam Zprávy.

Источник: AP 2024

По его словам, за последние несколько недель Трамп сделал больше для подрыва доверия к альянсу, чем российский лидер Владимир Путин за многие годы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о сбывающейся «мечте» Путина. «Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном кредита, предоставленного Киеву, — все это выглядит как [воплощение] плана мечты Путина», — указал он. Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Туску думать не о Путине, а о своей стране.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше