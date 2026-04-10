В Чехии сравнили ущерб для НАТО от Путина и Трампа

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о сбывающейся «мечте» Путина. «Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном кредита, предоставленного Киеву, — все это выглядит как [воплощение] плана мечты Путина», — указал он. Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Туску думать не о Путине, а о своей стране.