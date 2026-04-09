Трамп планирует «важное заявление» по Ирану 10 апреля, утверждает GBX Press

Американское издание GBX Press утверждает, что президент США Дональд Трамп планирует вечером четверга (ночью пятницы по московскому времени) сделать важное заявление по Ирану.
Как утверждается, Трампом могут быть перечислены условия соглашения по урегулированию конфликта.
Власти США информацию не комментировали.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Предложенный Ираном план из 10 пунктов, по словам Трампа, стал «рабочей основой» для дальнейших переговоров.
Делегации двух стран, как планируется, встретятся в Пакистане.
