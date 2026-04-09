Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в связи с православным праздником Пасхи. Об этом сообщили в Кремле.
Согласно решению, режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Соответствующие указания получили министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Вооружённым силам поручено остановить боевые действия на всех направлениях на указанный период.
При этом войскам предписано сохранять готовность к отражению возможных провокаций и агрессивных действий.
В Кремле также выразили ожидание, что украинская сторона последует этому примеру.
Ранее сообщалось, что, по мнению эксперта Александра Михайлова, перемирие может использоваться украинской стороной для перегруппировки сил, включая ротацию подразделений и подвоз вооружений.