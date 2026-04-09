Путин объявил пасхальное перемирие с 11 апреля

Президент Росии Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В заявлении говорится, что остановка боевых действий произойдет в субботу 11 апреля в 16:00. Перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.
«Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру РФ с пасхальным перемирием», — подчеркивается в документе.
Верховный главнокоманующий уже дал указания ВС РФ остановить боевые действия на период пасхального перемирия. При этом российским военным приказано быть готовыми отвечать противнику.