Путин объявил пасхальное перемирие с 11 апреля

Президент Росии Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В заявлении говорится, что остановка боевых действий произойдет в субботу 11 апреля в 16:00. Перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

«Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру РФ с пасхальным перемирием», — подчеркивается в документе.

Верховный главнокоманующий уже дал указания ВС РФ остановить боевые действия на период пасхального перемирия. При этом российским военным приказано быть готовыми отвечать противнику.