Рютте объяснил, почему назвал Трампа «папой»

Рютте объяснил, почему назвал Трампа «папой». Генсек НАТО заявил, что это была языковая ошибка.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, почему ранее назвал президента США Дональда Трампа «папой». По его словам, это было связано с особенностями английского языка, который не является для него родным.

Рютте уточнил, что имел в виду образное выражение, говоря о ситуации, когда «папе приходится злиться на своих детей». При этом он подчеркнул, что не называл Трампа своим «папой» в прямом смысле.

«Я имел в виду, что иногда даже папе приходится злиться на своих детей. Так что я не называл его своим папой», — заявил он.

Генсек НАТО добавил, что понимает двусмысленность сказанного и признал, что теперь этот эпизод останется с ним надолго. Он отметил, что подобные ошибки возможны, когда человек не является носителем языка.

Ранее сообщалось, что Марк Рютте заявил о стремлении европейских стран НАТО снизить зависимость от США в вопросах обороны и усилить собственную роль в обеспечении безопасности.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше