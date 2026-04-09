Рютте объяснил, почему назвал Трампа «папой»

Рютте уточнил, что имел в виду образное выражение, говоря о ситуации, когда «папе приходится злиться на своих детей». При этом он подчеркнул, что не называл Трампа своим «папой» в прямом смысле.
«Я имел в виду, что иногда даже папе приходится злиться на своих детей. Так что я не называл его своим папой», — заявил он.
Генсек НАТО добавил, что понимает двусмысленность сказанного и признал, что теперь этот эпизод останется с ним надолго. Он отметил, что подобные ошибки возможны, когда человек не является носителем языка.
Ранее сообщалось, что Марк Рютте заявил о стремлении европейских стран НАТО снизить зависимость от США в вопросах обороны и усилить собственную роль в обеспечении безопасности.