Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев неожиданно прибыл в США обсуждать Украину

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для проведения серии встреч с представителями администрации Дональда Трампа. Визит российского чиновника проходит на фоне глобальной переоценки внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

Как сообщает агентство Reuters, в ходе консультаций обсуждаются стратегические вопросы, определяющие будущее международных отношений. По информации издания, «в центре обсуждения — Украина и экономическое сотрудничество между РФ и США».

Переговоры Дмитриева в Вашингтоне сигнализируют о возможной подготовке масштабной сделки, которая затронет не только вопросы безопасности, но и восстановление финансовых связей между двумя ядерными державами. Поездка спецпредставителя подтверждает активизацию прямых контактов между Кремлем и Белым домом.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал скорое возобновление переговорного процесса при посредничестве американской стороны. По его словам, делегация из Вашингтона должна посетить Киев для обсуждения условий прекращения огня и предоставления гарантий безопасности, после чего представители США намерены направиться в Москву. Глава Украины признал, что ранее запланированные контакты были отложены из-за острой фазы конфликта на Ближнем Востоке.

