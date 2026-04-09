Дмитриев неожиданно прибыл в США обсуждать Украину

Ранее Владимир Зеленский анонсировал скорое возобновление переговорного процесса при посредничестве американской стороны. По его словам, делегация из Вашингтона должна посетить Киев для обсуждения условий прекращения огня и предоставления гарантий безопасности, после чего представители США намерены направиться в Москву. Глава Украины признал, что ранее запланированные контакты были отложены из-за острой фазы конфликта на Ближнем Востоке.