Reuters: Дмитриев обсуждает с администрацией Трампа соглашение по Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в США. По информации агентства Reuters, ссылающегося на информированные источники, он проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.
В центре дискуссий находятся вопросы, касающиеся возможного соглашения по Украине, а также двусторонних экономических отношений между Москвой и Вашингтоном.
«Кирилл Дмитриев находится сейчас в США и встречается с членами администрации… Трампа для обсуждений мирной сделки по Украине и экономического сотрудничества США и России», — говорится в публикации.
Сообщается также, что американские санкции, связанные с российской нефтью, могут стать одним из пунктов обсуждаемой повестки.