Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Дмитриев обсуждает с администрацией Трампа соглашение по Украине

Кирилл Дмитриев находится в США и обсуждает с администрацией президента Дональда Трампа соглашение по Украине, сообщают журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в США. По информации агентства Reuters, ссылающегося на информированные источники, он проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.

В центре дискуссий находятся вопросы, касающиеся возможного соглашения по Украине, а также двусторонних экономических отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Кирилл Дмитриев находится сейчас в США и встречается с членами администрации… Трампа для обсуждений мирной сделки по Украине и экономического сотрудничества США и России», — говорится в публикации.

Сообщается также, что американские санкции, связанные с российской нефтью, могут стать одним из пунктов обсуждаемой повестки.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше