Хаменеи: Иран потребует компенсацию за причиненный США и Израилем ущерб

«Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый причиненный ущерб, пролитую кровь», — указал Али Хаменеи в обращении к жителям Ирана.
Он добавил, что с окончанием траура по экс-верховному лидеру Али Хаменеи народ Ирана должен сохранить «твердую решимость отомстить за его чистую кровь» и других погибших.
Напомним, Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. В первой половине марта верховным лидером Ирана избрали его сына Моджтабу.
Ранее замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде опроверг слухи о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи. Он указал, что верховный лидер полностью здоров и продолжает руководить страной.
