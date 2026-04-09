Хаменеи: Иран потребует компенсацию за причиненный США и Израилем ущерб

Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран потребует компенсацию за погибших при атаках США и Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран потребует компенсацию за нанесенный ущерб и погибших при атаках США и Израиля, передает IRIB.

«Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый причиненный ущерб, пролитую кровь», — указал Али Хаменеи в обращении к жителям Ирана.

Он добавил, что с окончанием траура по экс-верховному лидеру Али Хаменеи народ Ирана должен сохранить «твердую решимость отомстить за его чистую кровь» и других погибших.

Напомним, Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. В первой половине марта верховным лидером Ирана избрали его сына Моджтабу.

Ранее замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде опроверг слухи о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи. Он указал, что верховный лидер полностью здоров и продолжает руководить страной.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше