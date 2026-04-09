Reuters сообщил о визите Дмитриева в США

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США, сообщили источники Reuters, знакомые с ходом визита.

Источник: РБК

По их словам, Дмитриев встречается с представителями администрации американского президента Дональда Трампа для обсуждения мирного соглашения по Украине и американо-российского экономического сотрудничества.

В предыдущий раз Дмитриев посещал США почти месяц назад, 11 марта, где встречался в том числе с спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Материал дополняется.

