Германия возобновила диалог с Ираном

Германия возобновила дипломатические контакты с Ираном после длительной паузы, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.
«После длительного молчания, на которое у нас были веские причины, мы, как правительство, возобновляем переговоры с Тегераном», — заявил Мерц журналистам (цитата по Euronews).
Мерц также добавил, что переговоры будут проходить «в координации с Соединенными Штатами и нашими европейскими партнерами». По словам канцлера, с лета 2025 года между Берлином и Тегераном не было переговоров на высоком уровне.
Материал дополняется.
