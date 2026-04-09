CBS: США потеряли 24 дорогостоящих БПЛА MQ-9 Reaper в конфликте с Ираном

С момента начала конфликта с Ираном Вооруженные силы США лишились 24 беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Общая стоимость этих потерь оценивается приблизительно в 720 миллионов долларов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Телеканал уточняет, что с 1 апреля на Ближнем Востоке было уничтожено восемь таких дронов, что увеличило общее количество утраченных единиц данной модели в рамках данного конфликта до 24.
Как отмечает издание, цена одного аппарата Reaper в зависимости от его модификации может составлять около 30 миллионов долларов или даже превышать эту сумму.
«Потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Ранее издание Financial Times сообщало, что США потратили на операцию против Ирана до 31 млрд долларов.