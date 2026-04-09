Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: США потеряли 24 дорогостоящих БПЛА MQ-9 Reaper в конфликте с Ираном

США с начала конфликта против Ирана потеряли 24 беспилотника MQ-9 Reaper на общую сумму в примерно 720 миллионов долларов, утверждает телеканал CBS.

Источник: Аргументы и факты

С момента начала конфликта с Ираном Вооруженные силы США лишились 24 беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Общая стоимость этих потерь оценивается приблизительно в 720 миллионов долларов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Телеканал уточняет, что с 1 апреля на Ближнем Востоке было уничтожено восемь таких дронов, что увеличило общее количество утраченных единиц данной модели в рамках данного конфликта до 24.

Как отмечает издание, цена одного аппарата Reaper в зависимости от его модификации может составлять около 30 миллионов долларов или даже превышать эту сумму.

«Потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Ранее издание Financial Times сообщало, что США потратили на операцию против Ирана до 31 млрд долларов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше