Рютте: страны НАТО оценивают, что могут сделать для открытия Ормуза

Параметры миссии стран альянса обсуждаются, сообщил Генсек военного союза.

Источник: Аргументы и факты

Каждая страна в составе НАТО сейчас оценивает, что она может сделать для обеспечения открытия Ормузского пролива, заявил генсек альянса Марк Рютте.

Во время выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана он рассказал, что вместе с США сейчас обсуждаются параметры миссии стран альянса.

«Речь идет о практической поддержке Каждая страна сейчас оценивает, что именно она может сделать, чтобы обеспечить открытость Ормузского пролива», — сказал он.

В частности, Нидерланды направят в Ормуз минные тральщики, фрегаты и радиолокационные технологии, рассказал Рютте.

Ранее генсек Североатлантического альянса после встречи с американским президентом США Дональдом Трампом заявил, что некоторые страны НАТО провалили тест США, когда отказались помочь Вашингтону в конфликте с иранской стороной.

Напомним, в ночь на 8 апреля Трамп заявил о достижении договоренностей с Ираном о двухнедельном перемирии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон будет соблюдать соглашение только при открытии Ормузского пролива.

