Рютте: страны НАТО оценивают, что могут сделать для открытия Ормуза

Каждая страна в составе НАТО сейчас оценивает, что она может сделать для обеспечения открытия Ормузского пролива, заявил генсек альянса Марк Рютте.
Во время выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана он рассказал, что вместе с США сейчас обсуждаются параметры миссии стран альянса.
«Речь идет о практической поддержке Каждая страна сейчас оценивает, что именно она может сделать, чтобы обеспечить открытость Ормузского пролива», — сказал он.
В частности, Нидерланды направят в Ормуз минные тральщики, фрегаты и радиолокационные технологии, рассказал Рютте.
Ранее генсек Североатлантического альянса после встречи с американским президентом США Дональдом Трампом заявил, что некоторые страны НАТО провалили тест США, когда отказались помочь Вашингтону в конфликте с иранской стороной.
Напомним, в ночь на 8 апреля Трамп заявил о достижении договоренностей с Ираном о двухнедельном перемирии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон будет соблюдать соглашение только при открытии Ормузского пролива.