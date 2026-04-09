Кремль поручил войскам быть готовыми к провокациям на Пасху

Российским войскам на фоне пасхального перемирия поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, сообщает пресс-служба Кремля.
Перемирие объявлено решением президента России Владимира Путина в связи с православной Пасхой и будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову поручено на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. При этом войскам предписано быть готовыми к пресечению возможных провокаций и любых агрессивных действий.
«Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.
