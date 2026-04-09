В Ливане предположили, когда может начаться подготовка к переговорам с Израилем

Министр напомнил, что Ливан еще два месяца назад предложил Израилю начать прямые переговоры в связи с операцией израильских сил против движения «Хезболлах» на ливанской территории. Однако от Израиля, по его словам, «не поступало никакой реакции за исключением почти ежедневных бомбардировок».
«Сегодня у нас новая ситуация, инициатором которой, без сомнения, выступила американская сторона, что объясняет, почему подготовительная встреча к этим переговорам может состояться уже во вторник в Вашингтоне», — сказал Селаме.
Он уточнил, что эта встреча может пройти на уровне послов Израиля и Ливана в США, а также посла США в Бейруте. Точное место, как и сроки прямых переговоров между Ливаном и Израилем пока не определены, «но они могут последовать через несколько дней». Министр отметил, что Ливан рассчитывает провести эти дискуссии «в спокойной обстановке», и выразил надежду на то, что в Израиле разделяют такой подход.
По словам Селаме, Ливану «подошло бы нечто подобное 15-дневному перемирию», установленному между Ираном и США, однако подчеркнул, что речь не идет именно о 15 днях. «Мы просто сказали, что хотим, чтобы эти переговоры начались в условиях спокойствия на местах, а не под ежедневными бомбардировками, как это происходит сегодня. Для этого нужно, чтобы орудия перестали греметь, чтобы переговорщики могли услышать друг друга», — пояснил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитского движения «Хезболлах» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время». Корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что эти переговоры могут состояться уже на следующей неделе в Вашингтоне.