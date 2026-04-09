В Ливане предположили, когда может начаться подготовка к переговорам с Израилем

Он уточнил, что эта встреча может пройти на уровне послов Израиля и Ливана в США, а также посла США в Бейруте. Точное место, как и сроки прямых переговоров между Ливаном и Израилем пока не определены, «но они могут последовать через несколько дней». Министр отметил, что Ливан рассчитывает провести эти дискуссии «в спокойной обстановке», и выразил надежду на то, что в Израиле разделяют такой подход.