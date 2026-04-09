В Кремле назвали детали пасхального перемирия

Объявляя пасхальное перемирие Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.
Перемирие объявил президент России Владимир Путин в связи с православной Пасхой. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
На этот период министру оборону Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову поручено остановить боевые действия на всех направлениях.
Материал дополняется.
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.