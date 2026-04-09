В Левой партии ФРГ предложили обсудить создание архитектуры безопасности без США

БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Сопредседатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге (парламент ФРГ) Зёрен Пельманн предложил обсудить создание в Европе новой архитектуры безопасности без участия Соединенных Штатов.
«Это же миф, когда постоянно твердят, будто русские вот-вот захватят Европу», — заявил он в эфире телеканала NTV. Вместо этого, по мнению Пельманна, стоило бы обсудить с европейскими партнерами вопросы разоружения и архитектуры безопасности. «И для этого при определенных обстоятельствах [президент США] Дональд Трамп вообще не нужен», — констатировал политик.
В то же время он указал, что ЛП отвергает участие Германии в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Я считаю, что со стороны правительства Германии было бы уместно проявлять больше сдержанности, особенно в том, что касается действий, продиктованных военной логикой», — подчеркнул Пельманн. Он призвал правительство ФРГ к расширению дипломатии.
По мнению Пельманна, военное вмешательство Германии в ситуацию в этом регионе является неверным путем, который ведет не к деэскалации, а к дальнейшему обострению ситуации. «Поэтому Германии не следует участвовать, в частности, в обеспечении безопасности Ормузского пролива военными средствами», — резюмировал политик.