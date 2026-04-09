Мелания Трамп заявила, что не имела никаких отношений с Эпштейном

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Первая леди США Мелания Трамп заявила, что никогда не имела каких-либо отношений с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном и не была одной из его жертв.
«Мы не были друзьями с Эпштейном», — сказала она, выступая в Белом доме. «Для внесения ясности: у меня никогда не было отношений ни с Эпштейном, ни с его сообщницей [Гислейн] Максвелл», — добавила жена американского президента, указав, что ее электронное сообщение помощнице финансиста было не более чем формальным ответом на письмо последней. «Я не жертва Эпштейна», — подчеркнула первая леди США.
По ее словам, она не знала о его преступлениях, добавив, что в социальных сетях уже несколько лет циркулирует множество ненастоящих изображений с ней и финансистом. Кроме того, она опровергла заявления о том, что это Эпштейн познакомил ее с будущим мужем. Жена американского президента подчеркнула, что встретила Дональда Трампа за год до знакомства с финансистом в 2000 году. «Дональд и я время от времени получали приглашения на те же вечеринки, что и Эпштейн, поскольку пересечение кругов общения — обычное явление в Нью-Йорке и Палм-Бич», — указала первая леди.
Она также сказала, что не проходила свидетелем по уголовному делу в отношении Эпштейна, и добавила, что ее имя ни разу не упоминалось в показаниях жертв, протоколах допросов или материалах суда. «Ложные клеветнические нападки на меня со стороны злобных и политически мотивированных лиц и организаций, стремящихся нанести ущерб моему доброму имени, чтобы извлечь финансовую выгоду или набрать политические очки, должны прекратиться», — подчеркнула первая леди США. Мелания Трамп также указала, что намерена и далее со своими адвокатами отстаивать свою репутацию через суд.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число знакомых финансиста входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава вашингтонской администрации. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.
30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран.