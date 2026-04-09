Мелания Трамп заявила, что не имела никаких отношений с Эпштейном

По ее словам, она не знала о его преступлениях, добавив, что в социальных сетях уже несколько лет циркулирует множество ненастоящих изображений с ней и финансистом. Кроме того, она опровергла заявления о том, что это Эпштейн познакомил ее с будущим мужем. Жена американского президента подчеркнула, что встретила Дональда Трампа за год до знакомства с финансистом в 2000 году. «Дональд и я время от времени получали приглашения на те же вечеринки, что и Эпштейн, поскольку пересечение кругов общения — обычное явление в Нью-Йорке и Палм-Бич», — указала первая леди.