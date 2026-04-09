Bloomberg связал участие Лондона в кредите Киеву с выборами в Венгрии

Евросоюз и Великобритания обсуждают возможность привлечь британских производителей к поставкам оружия Украине за счет кредита на сумму €90 млрд, вето на который наложила Венгрия, сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, стороны готовы перейти к официальным переговорам об участии Лондона в закупках, если Венгрия прекратит блокировать выделение средств после парламентских выборов 12 апреля. Для этого Британия должна будет внести финансовый вклад.
Представитель Европейской комиссии Томас Ренье подтвердил, что идут «конструктивные обсуждения» о полном включении Соединенного Королевства в процесс закупок.
Переговоры идут на фоне срыва другого соглашения о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС на €150 млрд. Источники агентства называют обсуждаемый вариант «примирительным шагом» со стороны ЕС после провала тех переговоров, но в то же время отмечают, что сделка будет выгодна Украине, так как облегчит закупки британского оружия.
Согласно нынешним условиям, за счет кредита можно закупать только оружие, произведенное в странах ЕС, за исключением срочной необходимости.
Евросоюз в декабре одобрил кредит Украине на €90 млрд, но его выделение заблокировала Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан связывал разблокировку с возобновлением поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Вопрос также тесно связан с воскресными выборами в Венгрии, результат которых может изменить ситуацию, пишет агентство. Cогласно опросу 21 Research Centre от начала апреля, правящая партия ФИДЕС уступает оппозиционной правоцентристской «Тисе», возглавляемой Петером Мадьяром: последней прогнозируют 56% голосов, ФИДЕС — 37%. Исследование центра Zavecz Research дает похожие цифры: «Тиса» может рассчитывать на 51%, правящая партия — на 38%.