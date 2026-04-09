Сийярто призвал Зеленского вернуть права венграм в Закарпатье

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал визит Владимира Зеленского в Закарпатье и призвал восстановить права венгерского меньшинства. Об этом он заявил в соцсетях.
По словам министра, украинским властям следует сосредоточиться на решении проблем региона, а не на политических акциях.
«Зеленскому надо не в Закарпатье ездить за три дня до парламентских выборов и театральные представления устраивать, а срочно положить конец принудительной мобилизации и немедленно вернуть меньшинству право на использование родного языка», — отметил Сийярто.
Он также указал на необходимость прекратить, по его словам, практику уличных мобилизационных мероприятий.
Венгерская сторона на протяжении нескольких лет требует от Киева восстановления прав этнических венгров в Закарпатье, включая использование родного языка в образовании и культурной сфере. В Будапеште заявляют, что после 2015 года эти права были ограничены.
Заявление прозвучало на фоне визита Зеленского в город Берегово, где он встречался с представителями венгерской общины. В Венгрии считают, что эта поездка может быть связана с предстоящими парламентскими выборами, назначенными на 12 апреля.
Ранее сообщалось, что Петер Сийярто обвинял Украину в попытках ограничить поставки российских энергоносителей в Европу и заявлял о рисках для энергетической безопасности региона.