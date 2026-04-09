КС Польши погрузился в кризис на фоне скандала между президентом и Сеймом

Агентство отмечает, что в Польше произошел скандал после того, как Кароль Навроцкий отказался приводить к присяге судей Конституционного суда, выбранных парламентом. Без этого они не могут исполнять свои обязанности. На прошлой неделе президент страны привел к присяге только двух из шести избранных судей. Он не объяснил четко своего решения в отношении других четырех.