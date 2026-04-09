КС Польши погрузился в кризис на фоне скандала между президентом и Сеймом

Спикер парламента Польши Влодимеж Чажастый провел церемонию присяги четверых судей после скандала между президентом и Сеймом.

Источник: Аргументы и факты

Конституционный суд Польши переживает кризис на фоне скандала между президентом страны Каролем Навроцким и Сеймом (парламентом), пишет РИА Новости.

По данным агентства, спикер парламента Влодимеж Чажастый провел церемонию присяги четверых судей. В ней также участвовали двое человек, которых ранее привел к присяге Кароль Навроцкий.

После церемонии судьи прибыли в здание Конституционного суда. Там они встретились с председателем КС Богданом Свенчковским. Он согласился предоставить условия для работы только двум судьям, которые ранее присягнули в присутствии лидера страны.

«Я негативно оцениваю сегодняшнее событие, которое произошло в Сейме», — заявил Богдан Свенчковский.

Он добавил, что четверо судей не будут исполнять обязанности судей Конституционного суда до тех пор, пока не принесут присягу перед президентом.

Агентство отмечает, что в Польше произошел скандал после того, как Кароль Навроцкий отказался приводить к присяге судей Конституционного суда, выбранных парламентом. Без этого они не могут исполнять свои обязанности. На прошлой неделе президент страны привел к присяге только двух из шести избранных судей. Он не объяснил четко своего решения в отношении других четырех.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши.
