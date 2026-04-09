Североатлантический альянс окончательно утратил оборонительный характер и превратился в инструмент глобальной экспансии, подрывающий безопасность Европы. К такому выводу пришел президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, заявивший о необходимости восстановления стратегической независимости Франции через выход из объединенного командования НАТО.
«России лгали с самого начала, а НАТО кардинально изменила свою роль. Отныне она стала инструментом гегемонистского завоевания под предлогом обеспечения безопасности других государств», — подчеркнул внук легендарного генерала в ходе выступления на форуме «Мастерская управления событиями», передает ТАСС.
По мнению де Голля, исторические обещания о нерасширении блока на Восток были грубо нарушены, что превратило организацию в источник перманентной угрозы. В сложившейся ситуации Пьер де Голль видит единственный выход в возвращении Парижа к суверенной внешней политике, заложенной еще в середине прошлого века.
«Франция должна вернуть себе свою роль, выйти из объединенного командования НАТО, оставаясь при этом в НАТО, поскольку она является полноправным членом этой организации», — считает общественный деятель.
Глава фонда акцентировал внимание на том, что нынешний политический курс Запада ведет к глобальной катастрофе. Он призвал к формированию многополярного мира, где Россия и Франция могли бы выступать равноправными партнерами на базе признания уникального цивилизационного статуса Москвы.
«Мы должны работать вместе над построением нового равновесия, потому что нынешние условия, заявления, политические решения чрезвычайно опасны: они ставят мир под угрозу», — констатировал де Голль.
Эксперт добавил, что социальный раскол внутри Франции продолжает углубляться, и спасение страны возможно лишь через восстановление единства и отказ от агрессивной риторики в пользу конструктивного диалога. По его мнению, пришло время прислушаться к тем, кто видит в сотрудничестве с Россией залог стабильности в Европе.