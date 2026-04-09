Североатлантический альянс превратился в инструмент агрессивной политики, Франции пора выйти из его командования, считает внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
«Франция должна вернуть себе свою роль, выйти из объединенного командования НАТО, оставаясь при этом в НАТО, поскольку она является полноправным членом этой организации», — сказал он.
Пьер де Голль заявил, что Франция должна вернуться к собственной стратегической линии, заложенной его дедом.
Он также отметил, что НАТО она стало инструментом «гегемонистского завоевания под предлогом обеспечения безопасности других государств». Внук экс-президента напомнил, что после воссоединения Германии прозвучало обещание не расширять НАТО на восток, однако его не сдержали.
«НАТО превратилась в инструмент агрессивной политики и, на мой взгляд, ставит под угрозу Европу и весь мир», — подчеркнул Пьер де Голль.
Он также считает, что Франции следует прислушаться к людям, которые выступают за диалог и сотрудничество с Россией.
Ранее МИД России выразило серьезную обеспокоенность наращиванием военного потенциала НАТО на восточном фланге альянса. В ведомстве напомнили, что альянс, позиционирующий себя как оборонительный, провёл уже десять волн расширения вопреки ранее данным обещаниям не распространять присутствие блока на восточное направление.