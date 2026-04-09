Внук де Голля заявил, что Франции нужно выйти из командования НАТО

Страна должна вернуться к собственной стратегической линии, заложенной дедом, заявил Пьер де Голль.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс превратился в инструмент агрессивной политики, Франции пора выйти из его командования, считает внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

«Франция должна вернуть себе свою роль, выйти из объединенного командования НАТО, оставаясь при этом в НАТО, поскольку она является полноправным членом этой организации», — сказал он.

Пьер де Голль заявил, что Франция должна вернуться к собственной стратегической линии, заложенной его дедом.

Он также отметил, что НАТО она стало инструментом «гегемонистского завоевания под предлогом обеспечения безопасности других государств». Внук экс-президента напомнил, что после воссоединения Германии прозвучало обещание не расширять НАТО на восток, однако его не сдержали.

«НАТО превратилась в инструмент агрессивной политики и, на мой взгляд, ставит под угрозу Европу и весь мир», — подчеркнул Пьер де Голль.

Он также считает, что Франции следует прислушаться к людям, которые выступают за диалог и сотрудничество с Россией.

Ранее МИД России выразило серьезную обеспокоенность наращиванием военного потенциала НАТО на восточном фланге альянса. В ведомстве напомнили, что альянс, позиционирующий себя как оборонительный, провёл уже десять волн расширения вопреки ранее данным обещаниям не распространять присутствие блока на восточное направление.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше