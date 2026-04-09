Delo: полиция Словении запретит въезд в страну сотрудникам Black Cube

По данным газеты, полиция получила от Агентства разведки и безопасности страны их данные.

БЕЛГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Полиция Словении получила от Агентства разведки и безопасности страны личные данные сотрудников международной частной разведывательно-аналитической компании Black Cube и запретит им въезд в республику. Об этом сообщила газета Delo.

«В случае возможного повторного въезда в Словению лиц, упомянутых в сообщениях [спецслужбы], полицейские будут должным образом предупреждены и смогут принять предусмотренные меры», — отметили в полиции.

В середине марта в словенских СМИ появилась информация о состоявшейся в Любляне в декабре 2025 года встрече представителей основанной бывшими сотрудниками израильских спецслужб компании Black Cube и председателя оппозиционной Словенской демократической партии (СДП) Янеза Янши. Позднее в словенском сегменте интернета появились видеозаписи разговоров, свидетельствующие о коррупции в правительстве среди политических конкурентов оппозиции.

После этого премьер страны Роберт Голоб призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен расследовать сообщения о вмешательстве Black Cube в избирательную кампанию в стране. СДП заняла второе место на парламентских выборах 22 марта, незначительно уступив партии премьера.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше