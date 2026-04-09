Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

ВАРШАВА, 9 апр — РИА Новости. Польские военные утверждают, что якобы второй раз за сутки перехватили над Балтийским морем российский самолет-разведчик Ил-20, признав, что воздушное пространство страны самолет не нарушал.

Первое такое сообщение Оперативное командование видов вооруженных сил Польши сделало в четверг утром. Вечером то же командование снова сообщило о перехвате российского самолета.

«Сегодня вечером дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши вновь перехватила над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20, выполнявший полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером», — говорится в сообщении.

Польские военные признали, что воздушное пространство их страны нарушено не было.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.