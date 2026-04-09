CNN утверждает, что Ливан требует прекращения огня для переговоров с Израилем

Ливан, как утверждает телекомпания CNN, считают прекращение огня условием для переговоров по урегулированию конфликта.

Как сообщалось, переговоры, подготовку к которым идет Израиль, должны касаться урегулирования двусторонних отношений и разоружения движения «Хезболла».

«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.

9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.

24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.

