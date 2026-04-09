Польша вновь подняла в небо истребители из-за российского самолета над Балтикой

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Два польских истребителя F-16 были подняты в воздух второй раз за последние 48 часов из-за пролетевшего над Балтикой российского самолета Ил-20, утверждает оперативное командование ВС Польши.
Согласно его информации, размещенной в X, истребители вечером 9 апреля осуществили «очередной перехват» Ил-20, выполнявшего полет в международной зоне.
Утром польские военные сообщали об аналогичном инциденте, который произошел 8 апреля.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.