Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша вновь подняла в небо истребители из-за российского самолета над Балтикой

Оперативное командование ВС республики заявило, что F-16 осуществили «очередной перехват» Ил-20, выполнявшего полет в международной зоне.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Два польских истребителя F-16 были подняты в воздух второй раз за последние 48 часов из-за пролетевшего над Балтикой российского самолета Ил-20, утверждает оперативное командование ВС Польши.

Согласно его информации, размещенной в X, истребители вечером 9 апреля осуществили «очередной перехват» Ил-20, выполнявшего полет в международной зоне.

Утром польские военные сообщали об аналогичном инциденте, который произошел 8 апреля.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.