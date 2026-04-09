Глава ВОЗ призвал Израиль отменить приказ об эвакуации одного из районов Бейрута

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Израиля должны отменить приказ об эвакуации из района Джнах в Бейруте, поскольку там расположены две крупные больницы. С таким призывом выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, речь идет об университетской больнице имени Рафика Харири и больнице «Аль-Захра». Гебрейесус пояснил, что «оба учреждения работают на полную мощность, в том числе оказывая помощь пострадавшим в результате ударов 8 апреля».