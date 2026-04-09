Глава ВОЗ призвал Израиль отменить приказ об эвакуации одного из районов Бейрута

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Израиля должны отменить приказ об эвакуации из района Джнах в Бейруте, поскольку там расположены две крупные больницы. С таким призывом выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, речь идет об университетской больнице имени Рафика Харири и больнице «Аль-Захра». Гебрейесус пояснил, что «оба учреждения работают на полную мощность, в том числе оказывая помощь пострадавшим в результате ударов 8 апреля».
«На данный момент нет альтернативных медицинских учреждений, способных принять около 450 пациентов из этих двух больниц, в том числе 40 пациентов из отделений интенсивной терапии, что делает их эвакуацию оперативно неосуществимой, — приводит слова Гебрейесуса пресс-служба ВОЗ. — Я настоятельно призываю Израиль отменить этот приказ и обеспечить защиту всех медицинских учреждений, медицинских работников, пациентов и гражданского населения».
Ранее израильские военные потребовали от жителей восьми кварталов на южной окраине ливанской столицы срочно эвакуироваться из своих домов в связи с предстоящими авиаударами. В армии Израиля предупредили о готовящихся воздушных рейдах на объекты шиитской организации «Хезболлах», находящиеся в районах Гобейри, Джнах, Лейлаки, Тахвита-эль-Гадир, Харет-Хорейк и Шиях, а также в предместьях Бурдж-эль-Бараджна и Хадас.