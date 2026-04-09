ЕБРР выделит €5 млрд наиболее пострадавшим от войны в Иране странам

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует в 2026 году €5 млрд в экономики стран, больше всего пострадавших от войны в Иране.
Об этом говорится в заявлении ЕБРР со штаб-квартирой в Лондоне.
«ЕБРР планирует направить €5 млрд инвестиций в эти экономики в 2026 году», — сообщили в учреждении.
Уточняется, что программа сосредоточится на экономиках Ирака, Иордании, Ливана, а также Западного берега и сектора Газа, а также на Египте, Турции, Армении и Азербайджане.
Глава иранской Организации судебной медицины Аббас Масджади сообщил, что более 3 тыс. человек погибли по всему Ирану за время вооружённой агрессии США и Израиля против исламской республики.