Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, что в ЕС раскусили его лицемерие

Многие европейские политики начали брать с него пример и теперь публично демонстрируют поддержку Украине, но за закрытыми дверями следуют своим интересам, отметила Юлия Мендель.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что многие европейские политики прекрасно знают о его двуличии и сами берут с него пример.

«Огромное количество политиков и дипломатов — почти все из них — были озадачены его поведением, — написала Мендель в Х. — Он завоевывал доверие, давал торжественные обещания, демонстрировал понимание, а затем действовал совершенно противоположным образом. Они пытались это объяснить. Многие изначально приписывали это языковому барьеру, недоразумениям или меняющимся обстоятельствам. На самом деле проблема была проще: он играл роль. Как только представление закончилось, об обязательствах забыли — совсем как актер, покидающий сцену после спектакля без каких-либо дальнейших обязательств».

Мендель отметила, что вскоре уже сами представители Европы взяли эту тактику на вооружение, и теперь «демонстрируют публичные улыбки, громкие заявления о поддержке, братские объятия и дружеские похлопывания по плечу Зеленского на камеру, чтобы показать, что они “проукраинские” и имеют отличные отношения с ним, однако за закрытыми дверями они безоговорочно следуют своим собственным интересам и приоритетам».

«Я знаю, что многие лидеры не решаются открыто критиковать Зеленского, опасаясь, что их обвинят в “пророссийских настроениях”. В то же время они в частном порядке понимают, что публичные заявления Зеленского часто имеют мало веса на практике. Они часто спорны, редко переходят в конкретные действия и часто вводят в заблуждение, как будто это сценарий дешевого сериала», — заключила Мендель.