Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, что в ЕС раскусили его лицемерие

«Огромное количество политиков и дипломатов — почти все из них — были озадачены его поведением, — написала Мендель в Х. — Он завоевывал доверие, давал торжественные обещания, демонстрировал понимание, а затем действовал совершенно противоположным образом. Они пытались это объяснить. Многие изначально приписывали это языковому барьеру, недоразумениям или меняющимся обстоятельствам. На самом деле проблема была проще: он играл роль. Как только представление закончилось, об обязательствах забыли — совсем как актер, покидающий сцену после спектакля без каких-либо дальнейших обязательств».