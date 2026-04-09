Махмудов: долгое отсутствие на ринге не проблема для Фьюри, у него есть опыт

Российский боксёр Арсланбек Махмудов высказал мнение о предстоящем поединке с британцем Тайсоном Фьюри.
«Тайсон Фьюри — великий боксёр. Я не думаю только о нокауте. Мне нужно показать хороший бокс. Я буду слушать своего тренера. Что будет дальше? Мы не знаем. Никто не знает, что будет дальше. Станет ли для Фьюри проблемой долгое отсутствие на ринге? Для него это не проблема из-за его опыта. Может быть, всё наоборот, потому что он успел восстановиться после тяжёлых боёв в прошлом», — сказал спортсмен на пресс-конференции.
Поединок состоится 11 апреля в Лондоне.
Махмудов в своём последнем бою победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.
Фьюри в своём последнем поединке единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику. После этого он объявил о завершении карьеры, но затем решил вернуться.
Ранее Фьюри обнялся с Махмудовым во время битвы взглядов.