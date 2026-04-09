Депутат Чемерис: перемирие на Пасху показывает уважение Путина традиций православия

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пасхальное перемирие показывает глубокое уважение президента России Владимира Путина православных традиций. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди»), комментируя решение главы государства.
«Объявленное президентом России пасхальное перемирие с Украиной, как и в прошлом году, является знаком глубокого уважения Владимира Путина православных традиций нашей страны», — сказала депутат, отметив, что вместе с тем, Россия готова пресечь любые провокации и агрессию украинской стороны.
По ее словам, Путин, как верующий и воцерковленный человек, понимает, что всем истинно верующим христианам с обеих сторон важно встретить этот праздник спокойно.
«И не имеет значения, что говорит и обещает в данном случае [Владимир] Зеленский — в прошлом году свое обещание пасхального перемирия он не сдержал, нарушив его более 4 900 раз за сутки. В отличие от главы нашего государства, всегда верного своему слову и всегда мирно встречающего Пасху в церкви, с людьми, со своим народом», — подчеркнула парламентарий.
Ранее Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Войскам РФ были даны указания остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника. В 2025 году Россия также объявляла пасхальное перемирие в зоне СВО, тогда оно было трехдневным.