Глава МИД Кубы встретился в Гаване с Рябковым

Бруно Родригес Паррилья на встрече с замглавы российского министерства иностранных дел поблагодарил Россию за направление нефти республике.

ГАВАНА, 9 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что провел встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, который прибыл в карибскую республику для участия в российско-кубинских межмидовских консультациях.

'Мы подчеркнули прочный исторический и стратегический характер отношений между нашими странами«, — написал министр в Х. Он сообщил также, что во время встречи поблагодарил Россию “за направление нефти на Кубу в условиях энергетического эмбарго, введенного правительством США”. Родригес Паррилья отметил, что “передал теплый привет” его “дорогому другу министру иностранных дел [РФ] Сергею Лаврову”.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
