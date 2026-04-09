Лидер Левой партии в Бундестаге выступил за закрытие военных баз США в ФРГ

БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Сопредседатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге (парламент ФРГ) Зёрен Пельманн в связи с операцией США и Израиля против Ирана выступил за закрытие расположенных на территории Германии американских военных баз.
Как отметил политик в эфире телеканала NTV, данные сервисов отслеживания полетов показывают, что американские самолеты совершали вылеты в направлении Ирана именно с баз, расположенных в ФРГ. «Таким образом, Германия де-факто является участником войны, поскольку используется инфраструктура нашей страны», — утверждал он. Именно поэтому, по мнению Пельманна, требование закрыть базы является обоснованным. «А до тех пор первым шагом, по примеру Испании, мог бы стать запрет на пролет военных самолетов через воздушное пространство Германии», — констатировал лидер фракции ЛП.
Пельманн призвал правительство Германии занять более четкую позицию в отношении президента США Дональда Трампа. «Мы твердо убеждены, что [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц должен гораздо яснее и решительнее заявить, что действия Дональда Трампа в Иране являются нарушением международного права», — резюмировал он.
Ранее некоторые политики ФРГ, включая сопредседателя ЛП Инес Швердтнер и внешнеполитического эксперта партии BSW (ранее — «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Севим Дагделен, в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана выступали за закрытие расположенной в ФРГ американской авиабазы Рамштайн.