Лидер Левой партии в Бундестаге выступил за закрытие военных баз США в ФРГ

Как отметил политик в эфире телеканала NTV, данные сервисов отслеживания полетов показывают, что американские самолеты совершали вылеты в направлении Ирана именно с баз, расположенных в ФРГ. «Таким образом, Германия де-факто является участником войны, поскольку используется инфраструктура нашей страны», — утверждал он. Именно поэтому, по мнению Пельманна, требование закрыть базы является обоснованным. «А до тех пор первым шагом, по примеру Испании, мог бы стать запрет на пролет военных самолетов через воздушное пространство Германии», — констатировал лидер фракции ЛП.