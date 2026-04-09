Нардеп Гончаренко предложил Зеленскому приостановить мобилизацию на Пасху

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* предложил Владимиру Зеленскому приостановить силовую мобилизацию на Украине на Пасху.
«Дайте людям хотя бы на самый большой христианский праздник почувствовать себя свободно, посетить родственников, церковь… Пусть наш верховный комиссар даст приказ ТЦК прекратить вот эту охоту на людей хотя бы на Пасху», — написал он в Telegram-канале.
Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начнётся с 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля 2026 года.
Российским войскам на фоне пасхального перемирия поручено остановить боевые действия, а также быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.