Reuters: США на следующей неделе проведут встречу Израиля и Ливана

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент намерен на следующей неделе провести встречу представителей Израиля и Ливана для обсуждения возможного прекращения огня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американском внешнеполитическом ведомстве.
Дополнительных подробностей агентство не приводит.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитской организации «Хезболлах» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время». Корреспондент портала Axios Барак Равид сообщал, что эти переговоры могут состояться уже на следующей неделе в Вашингтоне.