Reuters: США на следующей неделе проведут встречу Израиля и Ливана

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитской организации «Хезболлах» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время». Корреспондент портала Axios Барак Равид сообщал, что эти переговоры могут состояться уже на следующей неделе в Вашингтоне.